Подскажите пожалуйста любой миф боге египта пж

Разное
Подскажите пожалуйста любой миф боге египта пж
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Есть один интересный миф, называется "Детство Гора". Очень интересный и забавный, вам понравится. Однажды, возвратившись в укрытие, Исида застала своего маленького сына распростертым на земле, безжизненным и неподвижным. Его ужалил скорпион! Исида бросилась на колени и обратилась с молитвой о помощи к богу солнца Ра. Бог внял ее мольбам, остановил свой небесный корабль и послал на землю мудрого Тота, чтобы он обучил Исиду заклинанию, с помощью которого можно возвратить к жизни сына. Исида повторила могучее заклинание. Яд тут же вышел из тела Гора, в ноздри вошел воздух, и он ожил. После этого доброго дела Тот вознесся на небо, занял свое место на барке солнца, и блестящий кортеж богов вновь понесся с криками ликования по небесному Нилу. А Гор научился метко бросать гарпун, поражая речных чудовищ. Силой наливались его мышцы. Мудростью наполнялась голова. Он готовился к тому, чтобы отомстить за отца и по праву прямого наследника вернуть себе царскую власть над Египтом. Злому Сету так и не удалось обнаружить тайное убежище Исиды.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Если F (х) = 1 / х + х ^ 2 и г(х) = 2 / х-8, то а) f(-1) +g (-1) + g (3) б) 4f (- 2) g (0,5)) в)f (0,5) -3g(2) е) 16f (1/4) + 2g (-2/5) Рассчитать ...
Ответить
Разное
В чём смысл пословицы?
Ответить
Разное
Охарактеризуйте план БАРБАРОССА, Какую задачу он ставил
Ответить
Разное
Главные герои в былине Святогор-богатырь
Ответить
Разное
4*(250:b+120)=68 умоляю решите заранее спасибо
Ответить
Разное
Русский язык 6 класс рыбченкова 154 упражнение
Ответить
Разное
439 км в квадрате сколько это квадратных метров
Ответить
Разное
Выпиши из данного высказывания эпитеты прилагательные характеризующие русский язык и подбери к ним синонимы.
Ответить
Разное
На озере начали распускаться кувшинки. Каждый день количество кувшинок возрастало вдвое. На двадцатый день кувшинками заросло вся поверхность озера...
Ответить
Разное
Написаь сочинение самовоспитание из 90 слов и более
Ответить