Подскажите, пожалуйста, может ли сумма векторов на графике быть визуально меньше чем оба из слагаемых ? Т.е вектор суммы короткий , а каждый слагаемый вектор больше этой суммы .(именно на графике )
Подскажите, пожалуйста, может ли сумма векторов на графике быть визуально меньше чем оба из слагаемых ? Т.е вектор суммы короткий , а каждый слагаемый вектор больше этой суммы .(именно на графике )
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Да, например один вектор прямо вверх а второй на юго-восток , то их сумма будет меньше чем каждый по отдельности