Подскажите, пожалуйста, примеры КРУПНОМАСШТАБНЫХ карт, ПЕРВОМУ ПОСТАВЛЮ "СПАСИБО"

Подскажите, пожалуйста, примеры КРУПНОМАСШТАБНЫХ карт, ПЕРВОМУ ПОСТАВЛЮ "СПАСИБО"

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Крупная-карта города
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