Подскажите пожалуйста рецепты сладких блюд (всего 2 урока по 35мин) ( думаю приготовить чизкейк, но долго и не могу найти нормального рецепта) Пожалуйста, всякие дорогие торты не предлагать, а нормальный, сладкий дес...

Подскажите пожалуйста рецепты сладких блюд (всего 2 урока по 35мин) ( думаю приготовить чизкейк, но долго и не могу найти нормального рецепта) Пожалуйста, всякие дорогие торты не предлагать, а нормальный, сладкий десерт, ещё дешёвый(на 3 человека)