Подскажите пожалуйста. укажи многозначное слово облако,дворник,мяч,свеча
Разное
Подскажите пожалуйста. укажи многозначное слово облако,дворник,мяч,свеча
Ответ(ы):
Гость:
Дворник - 1)профессия, 2) разговорное - механизм на лобовом стекле машины.
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