Подскажите слова на ёл
Разное
Подскажите слова на ёл
Ответ(ы):
Гость:
Ёлка, ёлки, ёлку, и т.д с ёлками. Если можно и на ел, то тут до фига вариантов.
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