Подскажите вот у меня математика 6 класс и как разделить 6:10 и правило к этому

6/10=0,6 Так как 6 меньше 10, мы ставим 0, а потом запятую(0 целых). Дальше мысленно приписываем к 6 нолик и опять делим. 60/10=6. То есть, если делимое меньше делителя (это касается только целых чисел), ставим 0 с запятой, а потом приписываем к делимому нули, пока не разделится. Если разделилось с остатком, то к остатку тоже приписываем нули и так далее.