Подскажите Язык мал ,а великим человеком ворочает.Что это рознание или воздействие?

Подскажите Язык мал ,а великим человеком ворочает.Что это рознание или воздействие?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Воздествие и рознание
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