Подскажите.2класс.запиши каждое выражение в виде разности двузначных чисел.. 1)57-(30+9)= 63-(40+5)= 2)46-(30+8)= 34-(10+9)= вычисли значение каждой разности
Математика
Подскажите.2класс.запиши каждое выражение в виде разности двузначных чисел.. 1)57-(30+9)= 63-(40+5)= 2)46-(30+8)= 34-(10+9)= вычисли значение каждой разности
Ответ(ы):
Гость:
57-39=18 63-45=18 46-38=8 34-19=15
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