Подскажите куда поступить что бы связать свою жизнь с волейболом!!!(девушка) пожал??йста Очень очень сильно хочу играть в волейбол но разряда не имею, сейчас в 7 классе, уйти планирую после 9. ПОДСКАЖИТЕ!!!!!!!!
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Подскажите куда поступить что бы связать свою жизнь с волейболом!!!(девушка) пожал??йста Очень очень сильно хочу играть в волейбол но разряда не имею, сейчас в 7 классе, уйти планирую после 9. ПОДСКАЖИТЕ!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В школе спроси . там должны быть кружки
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