Подскажите!Мне надо решить это:1)Вычисли площядь прямоугольника ,длины сторон кот??рого 9 см и 2 см. 2)Какими ещё могут быть длины сторон прямоугольника с такой площядью.

Математика

Подскажите!Мне надо решить это:1)Вычисли площядь прямоугольника ,длины сторон кот??рого 9 см и 2 см. 2)Какими ещё могут быть длины сторон прямоугольника с такой площядью.

Автор: Гость