Подскажите!Мне надо решить это:1)Вычисли площядь прямоугольника ,длины сторон кот??рого 9 см и 2 см. 2)Какими ещё могут быть длины сторон прямоугольника с такой площядью.
Математика
Подскажите!Мне надо решить это:1)Вычисли площядь прямоугольника ,длины сторон кот??рого 9 см и 2 см. 2)Какими ещё могут быть длины сторон прямоугольника с такой площядью.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь прямоугольника S=a*b=9*2=18 см^2 могут быть стороны 6 и 3 ; 18 и 1
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