Подскажите плиз. Укажите несклоняемое сущиствительное мужского рода 1) пальто2) какао 3)маэстро 4) депо
Русский язык
Подскажите плиз. Укажите несклоняемое сущиствительное мужского рода 1) пальто2) какао 3)маэстро 4) депо
Ответ(ы):
Гость:
Маэстро.............................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух городов,находящихся на расстоянии 65 км друг от друга выехали одновременно в противоположных направлениях два автомобиля.Один из них ехал с...
Английский язык
Математика