Подскажите плиз. Укажите несклоняемое сущиствительное мужского рода 1) пальто2) какао 3)маэстро 4) депо

Русский язык
Подскажите плиз. Укажите несклоняемое сущиствительное мужского рода 1) пальто2) какао 3)маэстро 4) депо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Маэстро.............................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Морфологический разбор С высокого неба падали и падали одинокие снежинки
Ответить
Русский язык
Запиши слова,обознач значимые части в словах искуство исскустный
Ответить
Математика
Из двух городов,находящихся на расстоянии 65 км друг от друга выехали одновременно в противоположных направлениях два автомобиля.Один из них ехал с...
Ответить
Английский язык
Небольшой рассказ про тигра на английском языке
Ответить
Математика
Сравни 6м. 56дм что больше
Ответить