Подскажите,пожалуйста. 1) У рамках якої кампанії була підготовлена процитована ??таття? "У зв'язку з шевченківськими днями низка газет надрукувала статті про Т.Г.Шевченка. Майже в усіх статтях Шевченка змальовують якось віді...
История
Подскажите,пожалуйста. 1) У рамках якої кампанії була підготовлена процитована ??таття? "У зв'язку з шевченківськими днями низка газет надрукувала статті про Т.Г.Шевченка. Майже в усіх статтях Шевченка змальовують якось відірвано від дійсності. Коли ми показуємо визначного діяча минулого, святкуємо ювілеї, пов'язані з його іменем, завжди необхідно наголошувати на зв'язку минулого з дійсністю, вказувати на роль партії і тов.Сталіна "
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Гость:
Контроль печатної продукції в Україні на час Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років. 11 березня 1945 року, робота цензорських інститутів з контролю друкованих творів протягом Великої Вітчизняної війни
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