Подскажите пожалуйста Где находится или как определить в какой стороне Северо-Восток Юго-Восток Юго-Запад Северо-Запад Помогите ! Срочно!

География

Подскажите пожалуйста Где находится или как определить в какой стороне Северо-Восток Юго-Восток Юго-Запад Северо-Запад Помогите ! Срочно!

Автор: Гость