Подскажите пожалуйста Где находится или как определить в какой стороне Северо-Восток Юго-Восток Юго-Запад Северо-Запад Помогите ! Срочно!
География
Подскажите пожалуйста Где находится или как определить в какой стороне Северо-Восток Юго-Восток Юго-Запад Северо-Запад Помогите ! Срочно!
Ответ(ы):
Гость:
Сверху север,снизу юг, справа восток, слева запад
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