Подскажите пожалуйста свитлеть, сверло,передвегают, пояс, обижает, петак,освещали, линейка,земной, жена,облетела,проверочные слова
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Подскажите пожалуйста свитлеть, сверло,передвегают, пояс, обижает, петак,освещали, линейка,земной, жена,облетела,проверочные слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Светлеть - светлый,сверло - сверлит,передвигают - передвинуть,пояс - опоясывать,обижает - обида,петак ( пять копеек) - пять ,Освещали - свет,линейка - линия,земной - земли,жена - жёны,облетела - полёт
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