Подскажите пожалуйста свитлеть, сверло,передвегают, пояс, обижает, петак,освещали, линейка,земной, жена,облетела,проверочные слова

Русский язык
Подскажите пожалуйста свитлеть, сверло,передвегают, пояс, обижает, петак,освещали, линейка,земной, жена,облетела,проверочные слова
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Светлеть - светлый,сверло - сверлит,передвигают - передвинуть,пояс - опоясывать,обижает - обида,петак ( пять копеек) - пять ,Освещали - свет,линейка - линия,земной - земли,жена - жёны,облетела - полёт
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Упражнение 93 пример 4 Упражнение 94 примеры 5 и 6 Дам 38 баллов
Ответить
География
География как наука ответьте поподробнее заранее спасибо
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста! ! Русский язык, 165
Ответить
Геометрия
Из вершины тупого угла равнобедренной трапеции опустили высоту ,длины которых ра??ны 21 и 34 м. Найдите сумму длин оснований трапеции.
Ответить
Литература
Как называлась книга которую Миша читать с друзьями
Ответить