Подскажите пожалуйста время на каз.яз 7:00, 7:10, 7:15, 7:20, 7:35, 12:20, 13:20, 14:00, 15:00, 19:00, 22:00???

Қазақ тiлi
Подскажите пожалуйста время на каз.яз 7:00, 7:10, 7:15, 7:20, 7:35, 12:20, 13:20, 14:00, 15:00, 19:00, 22:00???
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сағат жеті, жетіден он минут кетті, жетіден он бес минут кетті, жетіден жиырма минут кетті, жетіден отыз бес минут кетті, он екіден жиырма минут кетті,бірден жиырма минут кетті,сағат екі, сағат үш, сағат жеті, сағат он
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пж !!!!!!!!!!!!!номер 3
Ответить
Английский язык
Лист на тему "Мода" на англійській мові
Ответить
Обществознание
Как был устроен дом человека в Древней Руси?
Ответить
Русский язык
Подчеркни слова,в которых первая буква обозначает мягкий согласный звук -шкаф,диван,ковер,стул,люстра,мед,варенье,печенье,конфеты,пастила.
Ответить
Математика
Круг радиуса 4 см перемещается по столу так, что его центр обходит контур пра- виль??ого шестиугольника со стороной 4 см. Найдите площадь части сто...
Ответить