Подскажите пожалуйста время на каз.яз 7:00, 7:10, 7:15, 7:20, 7:35, 12:20, 13:20, 14:00, 15:00, 19:00, 22:00???
Қазақ тiлi
Подскажите пожалуйста время на каз.яз 7:00, 7:10, 7:15, 7:20, 7:35, 12:20, 13:20, 14:00, 15:00, 19:00, 22:00???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сағат жеті, жетіден он минут кетті, жетіден он бес минут кетті, жетіден жиырма минут кетті, жетіден отыз бес минут кетті, он екіден жиырма минут кетті,бірден жиырма минут кетті,сағат екі, сағат үш, сағат жеті, сағат он
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