Подскажите, предложение грамматически составлено правильно? During his literary career he has wrote about 127 books, 3 of which was books about sherlock holmes.
Английский язык
Подскажите, предложение грамматически составлено правильно? During his literary career he has wrote about 127 books, 3 of which was books about sherlock holmes.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, стоит использовать Present perfect в первой части , значит has written. Далее 3 of wich- так не говорят по-английски. Стоит употребить 3 of them И соблюдая время лучше was заменить на are (!во множественном числе!)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Площадь квадрата равна 64 квадратных дм.Найди площадь прямоугольника периметр которого равен периметру квадрата а ширина на 2 см меньше стороны ква...
Биология
Что размножается семенами? кукушки Лен, папоротник щитов ник мужской,ива остролистная, хвощ приречный, сосна обыкновенная, липа сердцевидная.
Физика