Подскажите проверочные слова. Лебедь,назван,царем,водяной,снег,блестящими,небольшими,глазками,лапками,гибкая,красиаая,гладкая,воды.
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Подскажите проверочные слова. Лебедь,назван,царем,водяной,снег,блестящими,небольшими,глазками,лапками,гибкая,красиаая,гладкая,воды.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лебедушка название цааарь водааа снееежный блестиит небольшииие глазааа лааапа гибок крсооотка гдааадит водииичка
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