Подскажите те кто купил электронную сигарету от 13-15 лет в Челябинске на северо-западном около улицы Захаренко!Молодогвардейцев! Или у торговых центрах Фиеста! Северо западный

Математика
Подскажите те кто купил электронную сигарету от 13-15 лет в Челябинске на северо-западном около улицы Захаренко!Молодогвардейцев! Или у торговых центрах Фиеста! Северо западный
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