Подскажите те кто купил электронную сигарету от 13-15 лет в Челябинске на северо-западном около улицы Захаренко!Молодогвардейцев! Или у торговых центрах Фиеста! Северо западный

Математика

Подскажите те кто купил электронную сигарету от 13-15 лет в Челябинске на северо-западном около улицы Захаренко!Молодогвардейцев! Или у торговых центрах Фиеста! Северо западный

Автор: Гость