Подсолнечником засеяно 18 гектаров и ещё четвёртая часть участка.Оказалось что ве??ь участок засеян. Найдите площадь участка. Помоги очень важно !!)))

Математика
Подсолнечником засеяно 18 гектаров и ещё четвёртая часть участка.Оказалось что ве??ь участок засеян. Найдите площадь участка. Помоги очень важно !!)))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 :4= 4.5 18+4.5=22.5 весь участок
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