Подсолнечником засеяно 18 гектаров и ещё четвёртая часть участка.Оказалось что ве??ь участок засеян. Найдите площадь участка. Помоги очень важно !!)))

Математика

Подсолнечником засеяно 18 гектаров и ещё четвёртая часть участка.Оказалось что ве??ь участок засеян. Найдите площадь участка. Помоги очень важно !!)))

Автор: Гость