Подставьте в выражение а -b+c указанные числа и выполните вычисления а) а=0 ,b=20,7,c=10,3 б)а=-10,b=-5,5,c=2,5 в) а=1,2,b=4,8,c=-4,2:г)a=-0,7,b=-10,c=-5

Математика

Подставьте в выражение а -b+c указанные числа и выполните вычисления а) а=0 ,b=20,7,c=10,3 б)а=-10,b=-5,5,c=2,5 в) а=1,2,b=4,8,c=-4,2:г)a=-0,7,b=-10,c=-5

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