Подставьте в выражение а -b+c указанные числа и выполните вычисления а) а=0 ,b=20,7,c=10,3 б)а=-10,b=-5,5,c=2,5 в) а=1,2,b=4,8,c=-4,2:г)a=-0,7,b=-10,c=-5
Математика
Подставьте в выражение а -b+c указанные числа и выполните вычисления а) а=0 ,b=20,7,c=10,3 б)а=-10,b=-5,5,c=2,5 в) а=1,2,b=4,8,c=-4,2:г)a=-0,7,b=-10,c=-5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а -b+c а) а=0 ,b=20,7,c=10,3 0-20+10,3=-9,7 б)а=-10,b=-5,5,c=2,5 -10-(-5,5)+2,5=-10+5,5+2,5=-2 в) а=1,2,b=4,8,c=-4,2: 1,2-4,8+(-4,2)=1,2-4,8-4,2=-7,8 г)a=-0,7,b=-10,c=-5 -0,7-(-10)+(-5)=-0,7+10-5=4,3
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