Подставьте вместо символа * такое число, чтобы графики заданных линейных функций ??ыли параллельны: y= 4x - 1 и y= *x + 11

Алгебра
Подставьте вместо символа * такое число, чтобы графики заданных линейных функций ??ыли параллельны: y= 4x - 1 и y= *x + 11
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы графики функций были параллельны нужно чтобы к было равно 4
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