Подставьте вместо * такое число, чтобы графики заданных линейных функций были пар??ллельны : а) y = 8x + 12 и y =*x - 3. Помогите я не понимаю как это решить. А списывать не хочу.

Алгебра

Подставьте вместо * такое число, чтобы графики заданных линейных функций были пар??ллельны : а) y = 8x + 12 и y =*x - 3. Помогите я не понимаю как это решить. А списывать не хочу.

Автор: Гость