подтвердить химические свойства карбоновых кислот на примере реакций :а)уксусной кислоты ;б)муравьиной кислоты
Химия
подтвердить химические свойства карбоновых кислот на примере реакций :а)уксусной кислоты ;б)муравьиной кислоты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH3COOH+ KOH= CH3COOK + H2O CH3COOH+CH3OH=CH3COOCH3+H2O HCOOH+NH3=HCONH2+H2O HCOOH+SOCl2=HCOCl+HCl+SO2
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