Подумай, что не подходит к данному описанию структурной части книги? … - это короткий рассказ о книге. Иногда это всего две-три фразы, но о самой главной теме произведения, чаще всего печатается на обороте титульного лис...

Литература
Подумай, что не подходит к данному описанию структурной части книги? … - это короткий рассказ о книге. Иногда это всего две-три фразы, но о самой главной теме произведения, чаще всего печатается на обороте титульного листа или в конце книги. (1) содержание (2) обращение автора (3) аннотация (4) предисловие
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 и 2 пункт дааааааааааааа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Обратная пропорциональность задана формулой y= - 3,6/x .Найдите значение аргумента, при котором функция принимает значение 4
Ответить
Другие предметы
ПОМОГИТЕ ПРЖАЛУЙСТААА!!!! ОЧЕНЬ СРОЧНО
Ответить
Русский язык
Пугать будете в парах Кто быстрее расшифрует слова запишите слово, 40а
Ответить
Беларуская мова
Адзначце словы, у якіх у беларускай і рускай мовах словы адрозніваюцца месцам нац??ску: 1) босы; 2) боязь; 3) дагавор; 4) компас; 5) крапіва.
Ответить
Алгебра
Огород имеет форму прямоугольника ,длина которого на 45,5 м больше ширины . Общая дл??на всей изгороди ,которой обнесён огород ,равна 331 м .Найдит...
Ответить