Подумай, что не подходит к данному описанию структурной части книги? … - это короткий рассказ о книге. Иногда это всего две-три фразы, но о самой главной теме произведения, чаще всего печатается на обороте титульного лис...

Литература

Подумай, что не подходит к данному описанию структурной части книги? … - это короткий рассказ о книге. Иногда это всего две-три фразы, но о самой главной теме произведения, чаще всего печатается на обороте титульного листа или в конце книги. (1) содержание (2) обращение автора (3) аннотация (4) предисловие

Автор: Гость