Подумай, что не подходит к данному описанию структурной части книги? … - это короткий рассказ о книге. Иногда это всего две-три фразы, но о самой главной теме произведения, чаще всего печатается на обороте титульного лис...
Литература
Подумай, что не подходит к данному описанию структурной части книги? … - это короткий рассказ о книге. Иногда это всего две-три фразы, но о самой главной теме произведения, чаще всего печатается на обороте титульного листа или в конце книги. (1) содержание (2) обращение автора (3) аннотация (4) предисловие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 и 2 пункт дааааааааааааа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Обратная пропорциональность задана формулой y= - 3,6/x .Найдите значение аргумента, при котором функция принимает значение 4
Другие предметы
Беларуская мова
Адзначце словы, у якіх у беларускай і рускай мовах словы адрозніваюцца месцам нац??ску: 1) босы; 2) боязь; 3) дагавор; 4) компас; 5) крапіва.