Подумай! Что означает пословица? Согласны ли вы с этим? Почему / почему нет? Преступление никогда не оправдывается. (пословица)

Английский язык

Подумай! Что означает пословица? Согласны ли вы с этим? Почему / почему нет? Преступление никогда не оправдывается. (пословица)

Автор: Гость