Подумай! Что означает пословица? Согласны ли вы с этим? Почему / почему нет? Преступление никогда не оправдывается. (пословица)
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Подумай! Что означает пословица? Согласны ли вы с этим? Почему / почему нет? Преступление никогда не оправдывается. (пословица)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты как бы совершил большой грех. такому нет оправдания
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