Подумайте как надо изменить слагаемые чтобы можно было выполнить вычисления и вы??олни их: а) 1/4+0,3 б) 1,68-1/2 в) 1/5+8,09 г)3/4-0,098

Математика
Подумайте как надо изменить слагаемые чтобы можно было выполнить вычисления и вы??олни их: а) 1/4+0,3 б) 1,68-1/2 в) 1/5+8,09 г)3/4-0,098
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 1/4+0,3=0,25+0,3=0,55 б) 1,68-1/2=1,68-0,5=1,18 в) 1/5+8,09=0,2+8,09=8,29 г) 3/4-0,098=0,75-0,098=0,652
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