Подумайте как надо изменить слагаемые чтобы можно было выполнить вычисления и вы??олни их: а) 1/4+0,3 б) 1,68-1/2 в) 1/5+8,09 г)3/4-0,098

Математика

Подумайте как надо изменить слагаемые чтобы можно было выполнить вычисления и вы??олни их: а) 1/4+0,3 б) 1,68-1/2 в) 1/5+8,09 г)3/4-0,098

Автор: Гость