Подумайте какие могут быть отношения между одноклассниками. Какой должен быть их встреча спустя годы?
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Подумайте какие могут быть отношения между одноклассниками. Какой должен быть их встреча спустя годы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пойти вместе по обедать , или по ужинать , потом пойти вместе куда нибудь в кино , поговорить о их делах , договориться о следующей встрече , записать номер телефона или в приложениях , пойти по домам
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