Подумай и запиши слова, состоящие только из корня.

Разное
Подумай и запиши слова, состоящие только из корня.
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Гость:
Кофе,сыр,чай,лось,заяц
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