подумайте,для каких представителей органического мира понятие клетка и организм совподают
Биология
подумайте,для каких представителей органического мира понятие клетка и организм совподают
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти понятия совпадают для простейших одноклеточных, т.к. их организм состоит из одной клетки
Гость:
для простейших одноклеточных (например - инфузория туфелька)
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