Подумайте,о каком изобретении наших дней вы могли бы рассказать увлечённо,заинтересованно и эмоционально.Напишите об этом.Используйте,если потребуется ,обособленные члены предложения.

Одним из самых лучших изобретений человека, несомненно, является компьютер. Его внедрение в жизнь человека, существенно облегчило и улучшило жизнь человека. На сегодняшний день тяжело представить жизнь человека без компьютера. Компьютер помогает в работе, с помощью него создаются новые конструктивные идеи, с помощью программ легко делать отчеты и презентации. Выход в интернет помогает решить массу наших проблем. С помощью интернета мы оплачиваем счета, общаемся в социальных сетях, этот способ является одним из самых дешевых, можем найти нужную информацию на все темы, теперь нам не нужно пролистывать множество книг для поиска данных, пару кликов мыши и все что нам нужно, высвечивается на дисплее экрана. Для чтения любимых книг нам не нужно ходить в библиотеки и тратить деньги на покупку книг, все это можно найти в интернете. Текстовые редакторы, существующие в компьютере, модернизировали труд таких профессий, как корректор, наборщик. Благодаря встроенным словарям, поиск орфографических ошибок является очень быстрым. Компьютерные технологии улучшили медицину. Теперь появились новые аппараты, позволяющие сделать диагностику и вовремя предотвратить опасные болезни. Новые аппараты позволяют производить самые сложные операции, требующие вмешательство в самые важные органы, без риска для жизни. Благодаря изобретению компьютера наше общество поднялось на новую ступень развития. Компьютеры помогают школьникам, с помощью него можно обучаться, читать дополнительную информацию, требующуюся для подготовки к урокам, можно изучать иностранные языки и закреплять свои знания, проходя тесты и решая задачи. Но, к сожалению, многие подростки используют компьютер в качестве игрушки. Проводя много времени за компьютером, и играя в различные ненужные игры, дети портят свою психику и зрение. Общение в социальных сетях приводит к тому, что виртуальное общение заменяет живое общение с человеком. Но если знать меру и уметь контролировать себя, то негативных последствий от компьютера можно избежать.