Подверите к данным существительным подходящие по смыслу прилагательные.Запишите полученные словосочетания . I. Парк,вечер,экзамен,плащ,улица. II. Фонарь,сундук,армия,озеро ,путь. III. Статья,рассказ,часы,дом,этаж. ...

Разное
Подверите к данным существительным подходящие по смыслу прилагательные.Запишите полученные словосочетания . I. Парк,вечер,экзамен,плащ,улица. II. Фонарь,сундук,армия,озеро ,путь. III. Статья,рассказ,часы,дом,этаж. IV. Арбуз,кофта,карандаш,сумка,папка.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
I. Красивый парк, Поздний вечер, Сложный экзамен, Длинный плащ, дождливая улица. II. Ночной фонарь, Старинный сундук, Сильная армия, Чистое озеро, Долгий путь. III. Статья Первая, Быстрый рассказ, Новые часы, Высокий дом, Второй Этаж. IV. Летний арбуз, Модная кофта, Серый карандаш, Красная сумка, Огромная папка.
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