Подвиги гиракла помогите

Первый подвиг: Немейский лев ,Второй подвиг: Лернейская гидра,Третий подвиг: Стимфалийские птицы,Четвёртый подвиг: Керинейская лань ,Пятый подвиг: Эриманфский кабан и битва с кентаврами,Шестой подвиг: Скотный двор царя Авгия,Седьмой подвиг: Критский бык,Восьмой подвиг: Кони Диомеда,Девятый подвиг: Пояс Ипполиты,Десятый подвиг: Коровы Гериона,Подвиг одиннадцатый. Похищение Цербера,Подвиг двенадцатый. Золотые яблоки гесперид.