Подъёмный кран поднимает груз со скоростью 0,7 м/с. Чему равна высота постройки, если груз равномерно поднимается на эту высоту за 17 с? (Результат округли до десятых)

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Подъёмный кран поднимает груз со скоростью 0,7 м/с. Чему равна высота постройки, если груз равномерно поднимается на эту высоту за 17 с? (Результат округли до десятых)

Автор: Гость