Подъёмный кран поднимает груз со скоростью 0,7 м/с. Чему равна высота постройки, если груз равномерно поднимается на эту высоту за 17 с? (Результат округли до десятых)
Разное
Подъёмный кран поднимает груз со скоростью 0,7 м/с. Чему равна высота постройки, если груз равномерно поднимается на эту высоту за 17 с? (Результат округли до десятых)
Ответ(ы):
Гость:
S=vt s-высота v-скорость t-время s=0.7*17=11.9м
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