Поединок на Куликовом поле. Чтобы узнать что изображено на картине, можно обратится за помощью к ученому-историку. Какие вопросы ты ему задашь? Запиши эти вопросы. Постарайся найти ответы на эти вопросы.

Поединок на Куликовом поле. Чтобы узнать что изображено на картине, можно обратится за помощью к ученому-историку. Какие вопросы ты ему задашь? Запиши эти вопросы. Постарайся найти ответы на эти вопросы.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Кто изображен на картине ? (Пересвет, Кочубей ) какому событию посвящена картина? (чьи войска первыми начнут бой) когда происходило событие (8 сентября 1380)
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