Поединок на Куликовом поле. Чтобы узнать что изображено на картине, можно обратится за помощью к ученому-историку. Какие вопросы ты ему задашь? Запиши эти вопросы. Постарайся найти ответы на эти вопросы.
Поединок на Куликовом поле. Чтобы узнать что изображено на картине, можно обратится за помощью к ученому-историку. Какие вопросы ты ему задашь? Запиши эти вопросы. Постарайся найти ответы на эти вопросы.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Кто изображен на картине ? (Пересвет, Кочубей ) какому событию посвящена картина? (чьи войска первыми начнут бой) когда происходило событие (8 сентября 1380)