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Поединок на куликовом поле почему сражаются только двое а другие стоят
Поединок на куликовом поле почему сражаются только двое а другие стоят
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Для того чтобы узнать кто начнёт битву
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