Поэма "руслан и людмила с.а. пушкин "4песня .план
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Поэма "руслан и людмила с.а. пушкин "4песня .план
Ответ(ы):
Гость:
1. Празднование свадьбы Людмилы и Руслана 2. Два предсказание Баяна 3. Похищение Людмилы 4. Встреча Руслана с добрым волшебником Финном и предсказание о победе над Черномором 5. История Финна 6. Встреча Фарлафа с Наиной (Наина хочет отомстить Финну и тем самым помочь Фарлафу) 7. Встреча и победа Руслана над Головой (ну или Очертанием Головы) 8. Голова рассказывает историю двух братьев и отдает Руслану меч 9. Появление в замке Наины Ратмира (здесь же томится его возлюбленная Горислава, но он ее не замечает) и Руслана (а он очарован красотой Гориславы) 10. Спасение витязей Финном, возращение Ратмира к Гореславе и продолжение поисков Руслана 11. вызов на бой и победа Руслана над Черномором (но волшебник погружает Людмилу в волшебный сон) 12. Похищение Людмилы Фарлафом с помощью Наины (он же привез ее в Киев, но не смог вывести из волшебного сна) 13. Появление Руслана и пробуждение Людмилы с помощью волшебного перстня Финна
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