Поезд был в пути 3 часа и прошел 230 км.За первый час он прошёл 60 км,за второй -на 20 км ??ольше.Какое расстояние поезд прошел за третий час?

Математика

Поезд был в пути 3 часа и прошел 230 км.За первый час он прошёл 60 км,за второй -на 20 км ??ольше.Какое расстояние поезд прошел за третий час?

Автор: Гость