Поезд был в пути 3 часа и прошел 230 км.За первый час он прошёл 60 км,за второй -на 20 км ??ольше.Какое расстояние поезд прошел за третий час?
Математика
Поезд был в пути 3 часа и прошел 230 км.За первый час он прошёл 60 км,за второй -на 20 км ??ольше.Какое расстояние поезд прошел за третий час?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60+20=80 (км) прошёл за 2-ой час 2) 60+80= 140 (км) прошёл за 2 часа 3) 230-140= 90 (км) прошёл за 3-й час Ответ: 90 км.
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