Поезд длиной 240 м, двигаясь равномерно, въезжает на мост. С того момента, когда локомотив въехал на мост, до момента, когда с моста съехал последний вагон, прошло 2 мин. Како ва скорость поезда, если длина моста 360 ...
Поезд длиной 240 м, двигаясь равномерно, въезжает на мост. С того момента, когда локомотив въехал на мост, до момента, когда с моста съехал последний вагон, прошло 2 мин. Како ва скорость поезда, если длина моста 360 м.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) Определим расстояние, которое прошел локомотив поезда за 2 минуты.Находим его, сложив длину моста и длину поезда.360+240=600 метров.2) Находим скорость поезда из уравнения2 минуты - 600 метров60 минут (1 час) - хх = 60х600/2 = 18 000 метров = 18 кмОтвет: скорость поезда равна 18 км/ч