Поезд двигался со скоростью 54 км часов при торможении до полной остановки он прош??л 500 метров Определите ускорение и время движения
Физика
Поезд двигался со скоростью 54 км часов при торможении до полной остановки он прош??л 500 метров Определите ускорение и время движения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ №1: 54 км/ч=15м/с t=V-V0/a a=V^2-V0^2/2S=0-15^2/1000=-0.225м/с^2 t=0-15/-0.225=67c
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Собачья упряжка шла по бездорожью 8 ч со скоростью 9 км / ч а затем по накатнной дороге на 67 км больше. сколько всего километров проехали собачья ...
Русский язык
Плиз помогите Как образовать глаголы в повелительной форме вскопай, позвони, попрыгай и сиди ( срочно!!! )
Математика
Физика
Поезд двигался со скоростью 54 км часов при торможении до полной остановки он прош??л 500 метров Определите ускорение и время движения
Литература