Поезд двигался со скоростью 54 км часов при торможении до полной остановки он прош??л 500 метров Определите ускорение и время движения

Физика

Поезд двигался со скоростью 54 км часов при торможении до полной остановки он прош??л 500 метров Определите ускорение и время движения

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