Поезд движется со скоростью 36 км/ч. С некоторого момента времени он разгоняется с ??скорением в течение 10 с и в последнюю секунду разгона проходит путь 25 м. Найдите величину ускорения поезда.
Физика
Поезд движется со скоростью 36 км/ч. С некоторого момента времени он разгоняется с ??скорением в течение 10 с и в последнюю секунду разгона проходит путь 25 м. Найдите величину ускорения поезда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(((((((((Ответ:45км/ч
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