Поезд движется со скоростью 36 км/ч. С некоторого момента времени он разгоняется с ??скорением в течение 10 с и в последнюю секунду разгона проходит путь 25 м. Найдите величину ускорения поезда.

Физика

Поезд движется со скоростью 36 км/ч. С некоторого момента времени он разгоняется с ??скорением в течение 10 с и в последнюю секунду разгона проходит путь 25 м. Найдите величину ускорения поезда.

Автор: Гость