Поезд идет со скоростью 90 километров час а рядом с ним бежит гепард со скоростью 2 ??илометров в минуту кто движется быстрее поезд или гепард Запиши ответы Объясни его

Математика

Поезд идет со скоростью 90 километров час а рядом с ним бежит гепард со скоростью 2 ??илометров в минуту кто движется быстрее поезд или гепард Запиши ответы Объясни его

Автор: Гость