Поезд идет со скоростью 90 километров час а рядом с ним бежит гепард со скоростью 2 ??илометров в минуту кто движется быстрее поезд или гепард Запиши ответы Объясни его
Математика
Поезд идет со скоростью 90 километров час а рядом с ним бежит гепард со скоростью 2 ??илометров в минуту кто движется быстрее поезд или гепард Запиши ответы Объясни его
Ответ(ы):
Гость:
2 * 60 мин = 120 км в час 120 больше 90 120 - 90 = 30 км в час Ответ: герард бежит быстрее на 30 км в час
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