Поезд идущий со скоростью 15 метров секунду остановился через 20 секунд после начала торможения, считая, что торможение происходило с постоянным ускорением, определите определ ите перемещение поезда за 20 сек.

Нужно определить путь, который прошел поезд до остановки: S = at"2 / 2 Неизвестно ускорение а = v / t : 15 / 20 = 0,75 м/сек"2 Подставляем ускорение в первую формулу и получаем ответ: (0,75 Х 20 "2) : 2 = 150 м ("2 - обозначает "в квадрате")