Поезд начинает равно ускоренное движение из состояния покоя и проходит за четвер??ую секунду 7м. Какой путь пройдет тело за первые 10 с? Пожалуйста , с полным решением, и желательно поскорее

Физика

Поезд начинает равно ускоренное движение из состояния покоя и проходит за четвер??ую секунду 7м. Какой путь пройдет тело за первые 10 с? Пожалуйста , с полным решением, и желательно поскорее

Автор: Гость