Поезд начинает равно ускоренное движение из состояния покоя и проходит за четвер??ую секунду 7м. Какой путь пройдет тело за первые 10 с? Пожалуйста , с полным решением, и желательно поскорее

Физика
Поезд начинает равно ускоренное движение из состояния покоя и проходит за четвер??ую секунду 7м. Какой путь пройдет тело за первые 10 с? Пожалуйста , с полным решением, и желательно поскорее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано Vo=0 t1=4c S4=7 м t2=10c S2-? S4=0.5at1² S2=0.5at2²   S2/S1=t2²/t1²  S2/7=100/16    Дерзай
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