Поезд начинает равно ускоренное движение из состояния покоя и проходит за четвер??ую секунду 7м. Какой путь пройдет тело за первые 10 с? Пожалуйста , с полным решением, и желательно поскорее
Физика
Поезд начинает равно ускоренное движение из состояния покоя и проходит за четвер??ую секунду 7м. Какой путь пройдет тело за первые 10 с? Пожалуйста , с полным решением, и желательно поскорее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано Vo=0 t1=4c S4=7 м t2=10c S2-? S4=0.5at1² S2=0.5at2² S2/S1=t2²/t1² S2/7=100/16 Дерзай
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Математика
Математика
Қазақ тiлi
1) (Қандай?) үйді армандаймын? 2) Менің (қайда?) түрғым келеді. 3) Бақшада (нелер?) өсір??ім келеді?
Русский язык