Поезд отправился из Санкт-Петербурга в 23 ч 15 мин и прибыл в Москву в 6 ч 25 мин следующего дня. По пути он сделал 2 остановки: на станции Бологое и в городе Твери, по 5 мин каждая. С какой скоростью двигался этот п...
Поезд отправился из Санкт-Петербурга в 23 ч 15 мин и прибыл в Москву в 6 ч 25 мин следующего дня. По пути он сделал 2 остановки: на станции Бологое и в городе Твери, по 5 мин каждая. С какой скоростью двигался этот поезд, если он прошёл 651 км?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 24 ч - 23 ч 15 мин = 45 мин он двигался в первый день 2) 6 ч 25 мин + 45 мин = 7 ч 10 мин время всего пути 3) 7 ч 10 мин - 10 мин = 7 ч двигался поезд 4) 651/7=93 км/ч Ответ: Средняя скорость 93 км/ч