Поезд отправился из санкт-петербурга в 23 часа 15 минут и прибыл в москву в 6 часов 25 минут следующего дня. По пути он сделал две остановки: на станц ии бологое и в городе тверь, по 5 минут каждая. С какой средней ск...

Поезд отправился из санкт-петербурга в 23 часа 15 минут и прибыл в москву в 6 часов 25 минут следующего дня. По пути он сделал две остановки: на станц ии бологое и в городе тверь, по 5 минут каждая. С какой средней скоростью двигался этот поезд, если он прошел 651 километр? Помогите пожалуйста. Заранее спасибо)))