Поезд отправился из санкт-петербурга в 23 часа 15 минут и прибыл в москву в 6 часов 25 минут следующего дня. По пути он сделал две остановки: на станц ии бологое и в городе тверь, по 5 минут каждая. С какой средней ск...
Поезд отправился из санкт-петербурга в 23 часа 15 минут и прибыл в москву в 6 часов 25 минут следующего дня. По пути он сделал две остановки: на станц ии бологое и в городе тверь, по 5 минут каждая. С какой средней скоростью двигался этот поезд, если он прошел 651 километр? Помогите пожалуйста. Заранее спасибо)))
Ответ(ы):
Ответил Гость:
С 23-х часов 15-ти минут одного дня до 6-ти часов 25-ти минут другого дня прошло 7 часов 10 минут, но поезд в дороге сделал 2 остановки по 5 минут, значит в движении он находился ровно 7 часов, а за это время поезд прошёл 651 километр, значит его средняя скорость равна 651:7=93(км/ч). Ответ: средняя скорость поезда была 93км/ч