Поезд перешёл перегон за 20 мин. За какое время он бы прошёл этот перегон со скоростью в два раза меньше?

Алгебра

Поезд перешёл перегон за 20 мин. За какое время он бы прошёл этот перегон со скоростью в два раза меньше?

Автор: Гость