Поезд перешёл перегон за 20 мин. За какое время он бы прошёл этот перегон со скоростью в два раза меньше?

Алгебра
Поезд перешёл перегон за 20 мин. За какое время он бы прошёл этот перегон со скоростью в два раза меньше?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если скорость в 2 раза меньше, то времени в 2 раза больше (расстояние не меняется). Тогда: 20*2=40 мин Ответ: за 40 мин
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