Поезд проехал 272 км со скоростью 68км/ч.Сколько времени ехал бы поезд если бы его ск??рость была в 2 раза меньше?

Математика

Поезд проехал 272 км со скоростью 68км/ч.Сколько времени ехал бы поезд если бы его ск??рость была в 2 раза меньше?

Автор: Гость