Поезд проехал 272 км со скоростью 68км/ч.Сколько времени ехал бы поезд если бы его ск??рость была в 2 раза меньше?

Математика
Поезд проехал 272 км со скоростью 68км/ч.Сколько времени ехал бы поезд если бы его ск??рость была в 2 раза меньше?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
272÷68=4 часа 68÷2=34 км/ч - скорость в 2р меньше 272÷34=8 часов
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