Поезд проходит расстояние за 10 часов . Но если бы он проходил в час на 10 км больше , ??о ехал бы всего 8 часов. Определить расстояние и скорость поезда .

Математика

Поезд проходит расстояние за 10 часов . Но если бы он проходил в час на 10 км больше , ??о ехал бы всего 8 часов. Определить расстояние и скорость поезда .

Автор: Гость