Поезд проходит расстояние за 10 часов . Но если бы он проходил в час на 10 км больше , ??о ехал бы всего 8 часов. Определить расстояние и скорость поезда .
Математика
Поезд проходит расстояние за 10 часов . Но если бы он проходил в час на 10 км больше , ??о ехал бы всего 8 часов. Определить расстояние и скорость поезда .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - скорость поезда х+10 - повышенная скорость поезда 10х - расстояние (S=Vt) 8(х+10) - расстояние 10х=8(х+10) 10х=8х+80 10х-8х=80 2х=80 х=80:2 х=40 (км/час) (скорость поезда) 10 час*40 км/час=400 км (расстояние) Ответ: скорость поезда - 40 км/час, расстояние - 400 км Проверка 40 км/час+10 км/час=50 км/час (повышенная скорость) 400 км:50 км/час=8 час (что соответствует условию)
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