Поезд прошёл 432 км за 9 ч. На сколько километров в час машинист должен увеличить скорость поезда,чтобы пройти то же расстояние за 6 ч?
Математика
Поезд прошёл 432 км за 9 ч. На сколько километров в час машинист должен увеличить скорость поезда,чтобы пройти то же расстояние за 6 ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем текущую скорость поезда: 432 км : 9 ч = 48 км/ч Найдем увеличенную скорость поезда: 432 км : 6 ч = 72 км/ч Найдем, на сколько увеличилась скорость: 72-48=24 км/ч
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