Поезд прошёл 432 км за 9 ч. На сколько километров в час машинист должен увеличить скорость поезда,чтобы пройти то же расстояние за 6 ч?

Математика

Поезд прошёл 432 км за 9 ч. На сколько километров в час машинист должен увеличить скорость поезда,чтобы пройти то же расстояние за 6 ч?

Автор: Гость